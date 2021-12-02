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В Крыму возможный визит Лукашенко назвали финальной точкой в признании

Роман Чегринец: финальной точкой в признании Крыма станет визит Александра Лукашенко
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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец назвал возможный визит президента Александра Лукашенко финальной точкой в признании Белоруссией полуострова частью России. Его слова передает РИА Новости.

По словам Чегринца, Белоруссия де-факто признала Крым российским еще в 2014 году. «Теперь осталось поставить финальную точку. И это будет сделано в момент визита Александра Григорьевича в Крым», — заявил он, подчеркнув, что община неоднократно приглашала белорусского лидера в гости.

1 декабря Александр Лукашенко заявил, что де-факто и де-юре Крым принадлежит России, а также изъявил желание посетить полуостров. Он также рассказал, что в 2014 году украинские военные сами попросили Россию взять Крым под контроль.


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