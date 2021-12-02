Эстония призвала Запад к конкретным шагам по сдерживанию России

Запад должен перейти к конкретным шагам по «сдерживанию агрессивной России». Об этом министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил во время встречи с министром обороны Франции Флоранс Парли в Париже, сообщает пресс-служба эстонского военного ведомства.

Он заявил, что западные страны «не должны ограничиваться только телефонными разговорами» в этом направлении, и призвал их к «конкретным действиям» в отношении России.

Лаанет и Парли сошлись во мнении, что ситуация на российско-украинской границе «вызывает беспокойство и угрожает европейской безопасности». В связи с этим они обсудили возможные меры НАТО на востоке альянса, в том числе подразумевающие двустороннее сотрудничество между Эстонией и Францией.

Министры также затронули ситуацию в Мали, где эстонские войска участвуют в коалиции под руководством Франции. Главы военных ведомств согласились с тем, что усиление влияния России в регионе является «вызовом как для Европы, так и для Африки» и нацелено на разрушение «европейского единства».

Ранее постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк предрек России противостояние с очень серьезной военной силой в случае нападения на Украину. При этом он подчеркнул, что Североатлантический альянс и США сохраняют бдительность и готовы к использованию всех доступных средств.