Исследования ВМФ уточнили российские границы в Арктике

В ВМФ сообщили, что исследования в Северном Ледовитом океане уточнили границу РФ в Арктике

Исследования в Северном Ледовитом океане помогли уточнить государственную границу России в Арктике. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России вице-адмирал Владимир Касатонов на пленарном заседании форума «Арктика: настоящее и будущее», его цитирует РИА Новости.

«Военно-морским флотом выполнены геодезические и картографические работы по определению и уточнению исходных линий на арктических островах», — сказал Касатонов.

Он подчеркнул, что для выполнения постановления президента России Владимира Путина № 1959 от 16 ноября ВМФ организовал работу по переизданию навигационных морских карт.

По словам Касатонова, ведомство продолжает плановые исследования в Северном Ледовитом океане, чтобы изучить арктические территории и развить их экономический потенциал.

Ранее в Арктике усилили методы контроля над арктической границей. Для наблюдения сформировали новую систему мониторинга обстановки.