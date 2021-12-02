Брянская область выберет лучшего клубного работника

В Брянской области определили финалистов конкурса профессионального мастерства работников культурно-досуговых учреждений. За победу в финале поборются шесть претендентов, пишет «Брянская губерния».

Победителя назовут 8 декабря на сцене Дворца культуры брянского областного методического центра «Народное творчество». Конкурсантам предстоит пройти серию состязаний, в которую входят рассказ о деятельности учреждения культуры, в котором они работают, интерактивная игровая программа и визитная карточка.

Оценивать претендентов будет профессиональное жюри.

Ранее сообщалось, что в Пскове подвели итоги XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». Произведения победителей войдут в печатный альманах.