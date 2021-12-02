Лавров заявил о подогреве настроя Киева на саботаж минских соглашений

Накачка Украины вооружениями подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, намеренный подогрев настроя украинской стороны провоцирует киевские власти на саботаж минских договоренностей и «подпитывает иллюзию силового решения конфликта».

Ранее глава МИД предрек Украине катастрофу в случае попыток изменить ключевые положения Минских соглашений. Лавров назвал минские договоренности — безальтернативной основой для урегулирования конфликта в Донбассе и подчеркнул, что ОБСЕ обязана направить Украине четкий сигнал о неприемлемости их пересмотра. Он обратил внимание, что внутриукраинский кризис не будет решен до тех пор, пока Киев не перестанет уклоняться от выполнения взятых на себя правовых обязательств.