Лукашенко назвал отличие поляков от русских и белорусов

Лукашенко: поляки заставят любого политика делать то, что им выгодно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что поляки отличаются от русских и белорусов способностью «считать копейку» и могут заставить любого политика делать то, что выгодно польской нации. Таким мнением Лукашенко поделился в интервью РИА Новости.

«Там есть с кем разговаривать, там будет с кем разговаривать. Поляки непростой народ — они заставят любого политика делать то, что им выгодно. Это люди, которые в отличие от русских и белорусов, умеют считать копейку», — сказал Лукашенко, называя особенность польского менталитета.

Белорусский президент уверен, что поляки не желают конфликта с восточным соседом, так как «от нас ничего плохого не видели».

Подчеркивая политическую силу польского народа, белорусский президент также выразил мнение, что Польша находится под внешним управлением Соединенных Штатов Америки. «Еще похлеще, чем Украина, только они не "пылят", они делают это тихо, спокойно», — добавил он.

Ранее стало известно, что Лукашенко обвинил действующего польского президента Анджея Дуду в фальсификации выборов. Лукашенко считает, что во втором туре президентских выборов 2020 года Дуда не набрал нужных 50 процентов голосов и ему «накрутили» результаты.