Папа Римский собрался на Украину

Папа Римский Франциск собирается с визитом на Украину. Об этом сообщил глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук во время Киевского форума по безопасности, передает «Европейская правда».

«У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении», — заявил глава УГКЦ.

Он назвал предстоящий визит понтифика очень мощным сигналом поддержки для Украины.

Шевчук рассказал, что несколько недель назад общался с Франциском, который был очень обеспокоен судьбой простых людей на Украине. «Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается», — отметил глава УГКЦ.

Папа Римский Франциск ранее направил свои соболезнования в связи со взрывом на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.