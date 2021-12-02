Самбурская сравнила действия банков с беспределом 90-х годов

Актриса Настасья Самбурская назвала деятельность банков беспределом и сравнила выселение семей с детьми за долги с происходившим в 90-е годы. Свое мнение артистка выразила в Instagram-аккаунте.

«Наверное, многие помнят 90-е, когда к людям в дом запросто могли вломиться с оружием из-за долгов, когда могли причинять разное при детях или детям, могли просто все сжечь, творить любой беспредел. И казалось бы, многое уже в далеком прошлом, не так массово, но вот эта современная ипотечная практика банков, когда за долги могут просто-напросто выставить на улицу, оставив без всего, если семья не справилась с платежами, при этом знаю, что часто банки еще специально продают жилье по совсем не рыночной, низкой цене, как остановить этот беспредел?» — написала Самбурская.

Актриса добавила, что особенно ее волнует судьба семей с детьми, которые рискуют остаться без жилья. По мнению артистки, никто не заботится о выживании людей, оказавшихся на улице. Она подчеркнула, что подобное происходить не должно, так как дети ни в чем не виноваты.

Самбурская также предложила «придумать какие-то законы» и поддержала предложение уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Ранее в ноябре омбудсмен выступила с инициативой запретить лишать единственного жилья семьи с несовершеннолетними детьми. Москалькова отметила, что выселение граждан без другого варианта жилья является важной проблемой. Омбудсмен подчеркнула, что банки должны сами думать, кому они выдают ипотечные кредиты и чем при этом рискуют.

Схожее предложение высказала и уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она посчитала необходимым запретить выселение за долги из жилья, приобретенного на деньги материнского капитала. По ее словам, такая практика банков лишает ребенка права на свою долю в помещении, которая выделяется несовершеннолетнему при покупке с помощью маткапитала. В связи с этим Волынец предложила внести поправки в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и в Гражданский кодекс.