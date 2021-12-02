В российском городе начали искать купивших сертификаты о прививке от COVID-19

В ЯНАО следователи ищут купивших поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа следователи начали искать граждан, купивших поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Об этом со ссылкой на источник сообщает URA.RU.

По предварительной информации, сбыт документов о вакцинации осуществляли медсестра прививочного кабинета и регистратор городской больницы, сейчас они задержаны. Следователи разыскивают и тех, кто купил сертификаты. Им также грозит уголовная ответственность, а фальшивые документы будут аннулированы.

По словам собеседника издания, за подозреваемыми наблюдали с помощью камер видеонаблюдения, установленных в кабинете учреждения. «Изучена только часть записей, и уже предварительно зафиксировано 25-30 случаев выдачи фиктивных сертификатов», — рассказал источник.

В окружном департамента здравоохранения сообщили, что в настоящее время проводятся следственные действия. В ведомстве комментировать информацию о подделке сертификатов отказались.

Ранее юрист Асад Юсуфов рассказал, что уголовное преследование противников вакцинации от коронавируса в России ввести не смогут. Он напомнил, что на законодательном уровне в стране обязательная вакцинация предусмотрена только для отдельных категорий граждан. Например, для врачей или педагогов, а также лиц, которые работают с кровью.