Киевский суд посадил на долгий срок сообщника убийцы депутата Госдумы

В Киеве присяжные осудили на 12 лет лишения свободы бывшего главу «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России) в Павлограде Ярослава Тарасенко, признав его соучастником убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова. Срок сообщник убийцы, который был его водителем, будет отбывать в тюрьме. Об этом сообщает Telegram-канал «Граты».

В 2016 году Вороненков, уже будучи депутатом, пытался переизбраться в Госдуму от КПРФ, однако проиграл выборы кандидату от «Единой России» и вскоре сбежал на Украину. Отъезд он объяснил преследованием со стороны Федеральной службы безопасности. Вскоре он получил украинское гражданство и начал сотрудничать с киевскими властями.

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Однако 23 марта 2017 года Вороненкова застрелил некий Павел Паршов, также связанный с украинскими националистическими организациями. Убийца успел сделать три выстрела в Вороненкова, однако сам был ликвидирован охранником депутата. Его сообщники — Ярослав Тарасенко и Александр Лось — впоследствии были задержаны и отправлены под суд.

Причины убийства бывшего российского парламентария не названы до сих пор. Следствие выдвигало версии, связанные с личной жизнью вдовы Вороненкова Марией Максаковой и с причастностью к делу российских спецслужб. Материалы по делу бывшего мужа Максаковой российского криминального авторитета Владимира Тюрина, обвиненного в организации преступления, следователи выделили в отдельное производство.

Ранее Максакова, также являвшаяся депутатом Госдумы в 2011-2016 годах, объяснила свои негативные высказывания в адрес россиян. «Наконец попала к эльфам, предварительно пожив с жабами и кротами», — говорила женщина про переезд на Украину.