Кавказские курорты анонсировали открытие горнолыжного сезона

Кавказские курорты «Архыз» и «Эльбрус» анонсировали одновременное открытие горнолыжного сезона 4 декабря. Об этом пишет «Интефакс».

Сообщалось, что с 4 декабря для гостей курорта «Архыз» откроются трассы Южного и Северного склонов, а на «Эльбрусе» заработает зона катания от станции «Кругозор» до «Гарабаши».

В новом горнолыжном сезоне 2021-2022 годов курорт «Архыз» готовится запустить 27 километров трасс и восемь канатных дорог, в том числе новую зону для начинающих на Лунной поляне. На комплексе «Эльбрус» будет работать 17 километров трасс всех уровней сложности и три очереди самой высокогорной канатной дороги в России. Также в этом году откроется детский учебный склон Saby Park.

Отмечалось, что в прошлом году из-за холодной погоды горнолыжный сезон на курортах начался раньше. Так, «Эльбрус» открыл сезон 7 ноября, а «Архыз» — 28 ноября.

Ранее в ноябре россияне назвали январь лучшим месяцем в году для катания на горных лыжах и сноуборде — так считают 44 процента участника опроса. Еще 28 процентов опрошенных предпочитают открывать горнолыжный сезон в феврале, когда на курортах спадает наплыв туристов.