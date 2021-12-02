Тиньков назвал причину срыва сделки с «Яндексом»

Основатель и основной владелец Тинькофф банка Олег Тиньков назвал причину срыва сделки TCS Group с «Яндексом». Об этом он рассказал в документальном фильме о Тинькофф Банке «Он такой один», слова бизнесмена приводит РБК.

По мнению предпринимателя, причинами стали рост акций группы и позиция менеджмента ИТ-компании. Как объяснил Тиньков, о сделке он договаривался в течение месяца, лежа в инфекционном боксе. Однако, заверил он, менеджмент «Яндекса» испугался его прихода и «заболтал» сооснователя ИТ-компании Аркадия Воложа, чтобы банк в итоге не стали покупать.

О готовящейся сделке между «Яндексом» и Тинькофф банком стало известно в сентябре 2020-го. Предполагалось, что компания выкупит все 100 процентов акций TCS Group (головной структуры кредитной организации), включая доли миноритариев. Сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиарда долларов, но уже в середине октября стороны отказались от своих планов.

В «Яндексе» виновником срыва называли самого Олега Тинькова. Как говорил глава компании Тигран Худавердян, сам Тиньков отказался от изначальных планов, поскольку «передумал продавать». Со своей стороны Тиньков в письме по поводу отказа от сделки выразил уверенность, что банк преодолеет трудности самостоятельно. Он предсказал, что в будущем TCS Group сама сможет купить «Яндекс», поскольку отношение пользователей к двум компаниям резко отличается.