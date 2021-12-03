В российском регионе вышли на поиски потерявшегося тигренка

Центр «Амурский тигр» ищет тигренка, который без мамы вышел к людям

В Хабаровском крае ищут краснокнижного тигренка, который без мамы вышел на дорогу к людям. Об этом РИА Новости сообщили в центре «Амурский тигр». Малыша запечатлели местные жители. Видеозапись публикует Центр в своем Telegram-канале.

Встреча произошла в районе имени Лазо Хабаровского края. На кадрах видно, как полосатый хищник лежит посреди заснеженной дороги, а заметив приближающуюся машину, нехотя встает и сначала трусит вдоль дороги, затем ускоряется и убегает в лес.

По мнению экспертов Центра, малышу от восьми до десяти месяцев. «В таком возрасте они любопытны и неопытны, и могут достаточно долго гулять без сопровождения матери-тигрицы. Это при идеальных обстоятельствах», — отметили специалисты.

Однако, добавили зоологи, необходимо учитывать, что на данный момент у краснокнижников наблюдается неблагоприятная ситуация с кормовой базой, которую осложняет плохая погода.

В район, где видели тигренка, выехала специальная группа охотнадзора. Она проверит место съемки, чтобы удостовериться, что полосатый детеныш благополучно покинул территорию, примыкающую к дороге, и что рядом находится его мать.

В конце октября в Приморье спасли трехмесячного амурского тигра, попавшего в капкан. Краснокнижное животное угодило в него когтем передней лапы и не смогло выбраться самостоятельно. Попавшего в западню полосатого хищника нашел местный житель и сообщил о своей находке специалистам.

