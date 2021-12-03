Большунов остался вне финала спринтерской гонки на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов не вышел в финал спринтерской гонки на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов не попал в финал спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира в Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале Большунов занял третье место. Этот результат оказался недостаточным, чтобы отобраться на участие в финале. Этап Кубка мира проходит в норвежском Лиллехаммере.

Также вне финального старта в спринтерской гонке остались остались Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов. Отечественные лыжники выбыли на стадии четвертьфинала.

Лучшим по итогам спринта на втором этапе Кубка мира стал норвежец Йоханнес Клебо. Он сместил Большунова с позиции лидера в общем зачете. Теперь в активе норвежского спортсмена 234 балла. У россиянина — 215.