Вирусологи высказались о возможности «тюнинга» коронавируса

Признаков, что коронавирус имеет искусственное происхождение или в его геном специально были внесены изменения, нет, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович, пишет РБК.
По ее словам, идея о «тюнинге» COVID-19 придумана и не подтверждена фактами. «У вируса очевидное филогенетическое древо изменений. Достаточно посмотреть на то, как и в каких локусах он мутирует, и становится ясно, что все происходит естественным путем», — описала она «родословную».
Эксперт добавила: догадки о том, что появившийся естественным путем вирус «доработали», также не имеют под собой оснований.
По мнению Попович, коронавирус мутирует медленнее, чем вирус гриппа. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев также высказался о вероятности «тюнинга» и добавил, что потенциально он возможен, но COVID-19 имеет целиком природное происхождение.
Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров заявил, что вирус, вызвавший пандемию, имеет естественное происхождение, однако некоторые его особенности нетипичны для подобной инфекции.