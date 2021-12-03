В Донбассе захотели существенно расширить транспортные связи с Россией

Глава ЛНР Пасечник рассказал о планах восстановить аэропорт и ж/д сообщение с Россией

В Донбассе собрались существенно расширить транспортные связи с Россией. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью ТАСС поделился планами построить железную дорогу до Ростовской области, а также восстановить луганский аэропорт.

«Оккупация Киевом северной части территории нашей республики оборвала основные магистрали, которые нас соединяли с Россией. Но у нас есть направления, которые при сравнительно небольших вложениях помогут восстановить железнодорожное сообщение», — рассказал Пасечник.

Глава ЛНР захотел улучшить транспортную инфраструктуру региона для стимулирования роста промышленности в регионе. Пасечник считает, что если не заняться этим вопросом в ближайшее время, то скоро промышленный подъем Донбасса упрется «в узкое транспортное горлышко», связывающее его с основным рынком сбыта — Россией.

Кроме того, глава республики видит в этом своеобразный жест в сторону украинских властей. «Это стало бы знаковым ответом Киеву, который первым делом в 2014 году начал захватывать и разрушать наши воздушные гавани как в Донецке, так и в Луганске», — объяснил он.

Кроме восстановления транспортных коммуникаций, Пасечник также рассказал о скором признании в России QR-кодов вакцинированных в Донбассе жителей самопровозглашенных республик.