Российский «Союз» допустили к заправке на космодроме Куру

Госкомиссия на космодроме Куру во Французской Гвиане допустила к заправке российскую ракету «Союз» со спутниками Galileo. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса». Ее запуск переносился два раза.
«Госкомиссия в Гвианском космическом центре допустила к заправке ракету-носитель "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами Galileo FOC», — говорится в сообщении.
Пуск запланирован на 3:23 по московскому времени 4 декабря. Ожидается благоприятная погода.
Ранее, 2 декабря, стало известно, что запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с двумя навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру перенесен второй раз из-за неготовности французской станции приема телеметрии.
В конце ноября сообщалось, что часть пусков российских ракет перенесут на французский космодром Куру. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в 2022 году запланировано четыре пуска ракет с данного космодрома.