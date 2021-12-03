Российский «Союз» допустили к заправке на космодроме Куру

«Роскосмос»: госкомиссия на космодроме Куру допустила к заправке ракету «Союз»

Госкомиссия на космодроме Куру во Французской Гвиане допустила к заправке российскую ракету «Союз» со спутниками Galileo. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса». Ее запуск переносился два раза.

«Госкомиссия в Гвианском космическом центре допустила к заправке ракету-носитель "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами Galileo FOC», — говорится в сообщении.

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Пуск запланирован на 3:23 по московскому времени 4 декабря. Ожидается благоприятная погода.

Ранее, 2 декабря, стало известно, что запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с двумя навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру перенесен второй раз из-за неготовности французской станции приема телеметрии.

В конце ноября сообщалось, что часть пусков российских ракет перенесут на французский космодром Куру. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в 2022 году запланировано четыре пуска ракет с данного космодрома.

