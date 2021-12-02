Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесен второй раз

«Роскосмос»: пуск «Союза» с космодрома Куру перенесен на сутки второй раз

Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с двумя навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен второй раз из-за неготовности французской станции приема телеметрии. Об этом говорится в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

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«Пуск ракеты "Союз-СТ-Б" с космическими аппаратами Galileo, запланированный на 3 декабря с Гвианского космического центра, перенесен на сутки по причине неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации», — сообщили в пресс-службе компании.

Теперь пуск российской ракеты намечен на 4 декабря в 03:23 по московскому времени.

В ночь на среду, 1 декабря, глава компании-оператора запусков с космодрома Куру Arianespace («Арианспейс») Стефан Исраэль сообщил, что старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ» из-за непогоды перенесен на сутки и состоится в ночь на 3 декабря по московскому времени. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин позже уточнил, что пуск был перенесен из-за ветра на высотах. Технических неполадок, по его утверждению, не было.

В конце ноября сообщалось, что часть пусков российских ракет перенесут на французский космодром Куру. По словам Рогозина, в 2022 году запланировано четыре пуска ракет с данного космодрома.

В декабре 2020 года российская ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру. Ракета вывела на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye. Он предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. Аппарат изготовил консорциум Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.