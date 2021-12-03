Украинские компании задолжали России более миллиарда долларов

Долг частных компаний на Украине перед Россией к 1 июля составил более миллиарда долларов

Частные компании на Украине по состоянию на 1 июля задолжали России более миллиарда долларов, следует из данных Нацбанка Украины.

С начала года доля России по географической структуре задолженности реального сектора по негарантированным кредитам возросла с 2,5 до 2,6 процента. Страна входит в десятку кредиторов для украинских предприятий.

Общая задолженность частных компаний на Украине по итогам полугодия составила почти 44 миллиардов долларов. Больше всего они должны Кипру (около 21 миллиарда), в списке далее следуют Великобритания и Нидерланды. Россия оказалась на восьмом месте основных кредиторов. Главная валюта заимствований — доллары (более 62,2 процента), на евро приходится около четверти кредитов.

В конце ноября украинский Госстат подсчитал, что задолженность по выплате зарплат в стране на 1 ноября составила более четырех миллиардов гривен (около 150 миллионов долларов). Этот показатель на 50 процентов больше, чем в начале года. Более трех четвертей задолженности пришлось на промышленность (76,50 процента). Более половины общей суммы долга сосредоточено в Донецкой (25,1 процента), Харьковской (13,2 процента), Днепропетровской (11,9 процента) областях и Киеве (13,6 процента).