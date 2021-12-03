Предложение экс-советника Путина вернуть Россию в 1990-е оценили

Экс-советник президента Владимира Путина, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (аналога правительства для Евразийского экономического союза, ЕАЭС) Сергей Глазьев предложил бороться с инфляцией с помощью экспортных пошлин на все сырьевые биржевые товары. Собеседники «Ленты.ру» оценили такую меру и пришли к выводу, что она едва ли окажет ожидаемое воздействие на рост цен в стране.

По мнению Глазьева, возвращение к мерам, которые применялись в России в 1990-е — введению экспортных пошлин, — стало бы действенным. «Мне кажется, самым лучшим способом было бы защитить нашу экономику от инфляционной волны из-за рубежа — использовать тот инструмент, который мы активно применяли в 1992-1993 годах, — ввести экспортные пошлины на биржевые товары, по которым идет вздувание цен», — отметил Глазьев. Привлеченные в бюджет средства можно направлять на целевые инвестиционные программы, в частности, посвященные развитию импортозамещения, уверен министр ЕЭК. Это позволит нарастить предложение на внутреннем рынке и снизить цены.

Профессор Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов считает такую меру не соответствующей нынешним макроэкономическим реалиям и обращает внимание на то, что в России уже действуют экспортные пошлины на некоторые товары, в первую очередь на углеводороды и продукты из них, а также на сельскохозяйственные культуры.

Плавали, знаем

«С точки зрения введения дополнительных пошлин, весь вопрос в том, для чего. Дело в том, что, например, по бензину, если он оказывается невыгоден для продажи в России, есть так называемый налоговый демпфер, который позволяет корректировать эту цену и фактически возвращает нефтегазовым — больше нефтяным, конечно, — часть средств. Поэтому дополнительные экспортные пошлины в нынешних реалиях могут оказаться, с одной стороны, временно сдерживающими, с другой стороны, придется принимать во внимание среднесрочные эффекты», — отмечает Шибанов.

В сельском хозяйстве, по его словам, введенные несколько месяцев назад экспортные пошлины уже дали эффект. «Вопрос в том, что через два года у нас, возможно, перестанут засеивать поля пшеницей, которая как раз эту экспортную пошлину предполагает. А будут сеять только лен, который временно неналогооблагаем», — говорит экономист.

Потом, когда лен тоже обложат пошлиной, будут сеять рис, который у нас, возможно, растет похуже, чем где-то еще. И мы останемся с рисом, который плохо растет, зато может быть экспортирован на международные рынки Олег Шибанов профессор РЭШ

«Мне кажется, если собрать совокупность мер, которые правительство уже ввело, они могут в целом соответствовать тому, что Сергей Юрьевич [Глазьев] предлагает уже и в текущем варианте без необходимости дополнительных пошлин», — считает Шибанов.

Побьем своих

В свою очередь ведущий аналитик компании по страхованию экспортных кредитов Coface Анна Кокорева полагает, что повсеместное введение экспортных пошлин на сырьевые товары лишь создаст дополнительные сложности их производителям, при этом слабо повлияет на рост цен. Инфляция, по ее словам, в настоящее время носит в большей мере глобальный характер и зависит от курса рубля.

Если у нас, допустим, увеличится пошлина на экспорт нефти или угля — памперсы, французские духи и телевизоры Sony в стране производить не начнут Анна Кокорева ведущий аналитик Coface

«А те товары, которые были импортными, такими и останутся. И это будут как раз те товары, на которые сырье особо не влияет. Которые дорожают в первую очередь из-за ослабления курса рубля. Основной рост цен у нас сейчас происходит как раз на импортные товары. Сдержать инфляцию на колбасу и морковку, повышая пошлины, не выйдет», — добавляет она, уточняя, что производители сырьевых товаров являются крупнейшими налогоплательщиками страны.

Употребленную Глазьевым отсылку к 1990-м годам тоже сложно назвать корректной, считает Олег Шибанов из РЭШ. «Если подразумеваются российские 1990-е, а именно их начало, то у нас, как известно, инфляция была где-то четырехзначной, а где-то трехзначной и на пике составляла около 2600 процентов в годовом выражении. Когда у вас такая инфляция, вы, наверное, уже меньше внимания обращаете на экспортные пошлины с целью регулирования цен и больше обращаете внимания на них для пополнения бюджета», — говорит он.

Нынешняя ситуация значительно отличается от того, что было почти 30 лет назад, продолжает финансист. «Потому что у нас все-таки федеральный бюджет пополняется успешно, он профицитный в этом году, у нас достаточно низкая инфляция. И в этом плане точечные решения по отдельным отраслям могут быть, опять же, приняты, и правительство их уже принимает. Поэтому уважаемый Сергей Юрьевич [Глазьев] безусловно прав в своих предложениях. Но вот вопрос в том, будут ли они давать дополнительную пользу сейчас. Это надо проверять, и я думаю, правительство это сделает», — заключает Шибанов.

Ценить, что имеем

По мнению Анны Кокоревой из Coface, правительству не стоит искать принципиально новых подходов в борьбе с инфляцией, ограничившись денежно-кредитной политикой ЦБ и ее основными инструментами: ключевой ставкой и нормативом обязательного резервирования для банков (величина средств, резервируемых банками на счетах в ЦБ, из которых они не могут выдавать кредиты — прим. «Ленты.ру»). «Помимо уже существующих и применяющихся Центробанком способов, на ум приходит только переход к плановой экономике. Но мы уже довольно давно живем в условиях рынка и коммерции», — говорит аналитик.

Мы не Китай и не Советский Союз. Других мер лично я на текущий момент предложить не могу Анна Кокорева ведущий аналитик Coface

В настоящее время в России применяются экспортные пошлины на нефть, газ, нефтепродукты, черные и цветные металлы, а также пшеницу, кукурузу и ячмень. Принцип действия экспортной пошлины предполагает сокращение поставок за рубеж определенных товаров вследствие их снизившейся рентабельности, увеличение предложения на внутреннем рынке и дальнейшее снижение цены.

Сергей Глазьев, ранее работавший советником президента, министром внешних экономических связей и возглавлявший несколько политических партий, известен своими спорными экономическими инициативами. В частности, в разные годы он предлагал не возвращать кредиты американским банкам из-за санкций Вашингтона, отказаться от использования доллара, ограничить вывоз капитала из России, заморозить курс рубля и цены на потребительские товары, а также отказаться от «доктрины рыночного капитализма». Ни одна из идей к настоящему моменту не была реализована.