В ООН назвали несправедливыми и неэффективными ограничения из-за омикрон-штамма

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал несправедливыми и неэффективными введенные рядом стран ограничения на въезд из-за омикрон-штамма. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Учитывая то, что вирус действительно не знает границ, ограничения на поездки, которые изолируют какую-либо страну или регион, являются несправедливыми, репрессивными и неэффективными», — написал генсек.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции выявлен уже в 38 странах мира, но дельта-штамм остается доминантным. Отмечается, что основной рост заражений наблюдают в Африке.

Штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон, был выявлен в ЮАР 11 ноября. Министр здравоохранения страны сообщил, что он легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по имеющимся данным, может обходить иммунитет переболевших другими вариантами вируса.