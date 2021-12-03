В Совфеде допустили усиление ответственности владельцев шахт за нарушения

Ответственность владельцев предприятий горнорудной отрасли за нарушение правил техники безопасности может быть существенно усилена. Это допустил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его цитирует РИА Новости.

«Необходимо совместно с правительством проанализировать все нормы, которые касаются промышленной безопасности и соблюдения условий труда», — заявил сенатор.

По его словам, ответственность для менеджмента собственников промышленных предприятий будет усилена после этой работы.

Ранее после ЧП на «Листвяжной» президент Владимир Путин потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску. Глава государства подчеркнул, что необходимо строго следить за надлежащим состоянием оборудования шахт и индивидуальных спасательных средств работников.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 99 россиян — часть из них уже выписали из больницы. Внутри шахты остаются 27 тел погибших шахтеров.