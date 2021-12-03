52-летний россиянин убил односельчанина кочергой во время ссоры

В Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя поселка имени Степана Разина, убившего односельчанина кочергой. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в четверг, 2 декабря, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 54-летним хозяином дома, у которого проживал. Своего жилья у обвиняемого нет. Во время конфликта россиянин схватил кочергу и несколько раз ударил ей односельчанина по голове. После этого пострадавший скончался.

Фигурант дела признал свою вину и рассказал следователям об обстоятельствах случившегося. Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Московской области была задержана пара молодых уголовников, совершившая убийство 34-летнего россиянина.