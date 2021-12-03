Выставку по биологии человека в Лондоне пришлось изменить из-за трансгендеров

Музей науки в Лондоне изменит выставку после жалоб на отсутствие на ней трансгендеров

Музею науки в Лондоне пришлось согласиться на изменения в выставке, посвященной биологии человека и половым характеристикам, после жалоб на отсутствие репрезентации трансгендеров. Об этом сообщает The Telegraph.

В итоге кураторы выставки «Мальчик или девочка?» приняли решение проконсультироваться с Музеем трансологии, поскольку тот якобы обладает «самой значительной коллекцией предметов, представляющих жизни транс-, небинарных и интерсекс людей Великобритании».

В настоящий момент также пересматривается и переделывается контент выставки. В Музее науки заявили, что хотят сделать его более соответствующим современным научным исследованиям. Также при изменении содержания выставки будут учтены пожелания посетителей.

3 декабря стало известно, что государственные школы города Чикаго (штат Иллинойс, США) отменят раздельные туалеты для мальчиков и девочек, а вместо этого создадут уборные, «соответствующие гендерной идентичности детей». Также в школах создадут «гендерно-нейтральную территорию» для мытья рук.