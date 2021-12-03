Минск заявил о тщетных усилиях Запада поставить на колени неугодные народы

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии назвало незаконными новые санкции Запада. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы», — заявили в МИД.

Минск назвал несостоятельными аргументы сторонников санкций о вине Белоруссии в миграционном кризисе на границах Евросоюза. МИД обвинил западные государства в разрушении мира и уклада жизни в странах, из которых приезжают мигранты.

«Ранее мы уже неоднократно заявляли, что на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры. Нынешний раунд санкций — не исключение. Нашу страну и белорусский народ никому не удастся подмять под себя санкциями и ограничениями», — заявили в министерстве и призвали Запад к равноправному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству.

Ранее белорусский МИД пообещал, что в ответ на западные санкции будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры.

2 декабря ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. В черный список вошли более 25 физических и юридических лиц, в том числе авиакомпания «Белавиа» и предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть».