Фольклорист порассуждала об отчестве Деда Мороза

Дед Мороз как мифологический персонаж возник из русского фольклора, поэтому, скорее всего, отчества у него нет. Однако если говорить о Деде Морозе как о герое сборника «Сказки дедушки Иринея», то его отчество — Иванович. Об этом рассказала фольклорист Варвара Добровольская в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Теоретически никакого отчества у Деда Мороза нет. Но если считать, что вот этот рождественский дед возник из рассказов Одоевского, то он Мороз Иванович. Он изначально был просто Мороз. Это не дед, а мифологический персонаж, которого на Васильев вечер звали: Мороз, Мороз, не бей наш овес — защита для посевов», — порассуждала Добровольская.

Ранее Дед Мороз, живущий в московской усадьбе в Кузьминках заявил, что к нему можно обращаться Мороз Никитич.

В октябре Добровольская в интервью «Ленте.ру» развеяла популярным миф о женщинах в истории России. Эксперт подчеркнула, что женщины не были угнетенной стороной. У них были права, они могли занимать главенствующие должности. Кроме того, правителями России несколько раз становились именно женщины.