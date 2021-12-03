В МВФ предупредили о рисках для мировой экономики из-за омикрон-штамма

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о рисках для мировой экономики из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, по этой причине темпы восстановления могут сократиться, передает Reuters.

«Новый вариант (коронавируса), который может распространяться очень быстро, и в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального роста», — отметила глава фонда.

Ранее глава американского Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что появление омикрон-штамма коронавируса может стать угрозой для экономики США и спровоцировать резкий рост цен в стране. По ее словам, новый штамм коронавируса, помимо резкого повышения уровня инфляции, может привести к ухудшению ситуации с нехваткой рабочих и создать дополнительное давление на глобальные цепочки поставок.

