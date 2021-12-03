США назвали новую угрозу для экономики

В ФРС заявили, что омикрон-штамм коронавируса может привести к росту инфляции в США

Появление омикрон-штамма коронавируса может стать угрозой для экономики США и спровоцировать резкий рост цен в стране. Такой вариант развития событий назвала глава американского Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер в интервью Financial Times.

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По словам представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США, новый штамм коронавируса, помимо резкого повышения уровня инфляции, может привести к ухудшению ситуации с нехваткой рабочих и создать дополнительное давление на глобальные цепочки поставок. Если омикрон-штамм будет более опасным, чем дельта-штамм, те люди, которые потеряли работу или уволились во время пандемии, продолжат оставаться дома. «Страх перед вирусом по-прежнему является одним из факторов, который сдерживает людей от возвращения на рынок труда», — сказала Местер.

Однако она уверена, что новый штамм вируса не принесет разрушительного эффекта экономике страны, если вакцинация окажется эффективным средством борьбы с ним. «Экономика лучше переживет этот вариант вируса. Часть проблем от возросшего спроса была решена, но мы все еще наблюдаем ряд проблем в поставках, которые связаны с вирусом», — заявила представитель ФРС. В следующем году Лоретта Местер станет членом Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США с правом голоса, именно это ведомство будет определять экономическую политику США в ближайшем будущем, отмечает издание.

В начале декабря председатель ФРС США Джером Пауэлл дал понять, что борьба с инфляцией является главным приоритетом американского финансового регулятора. Он также отметил, что распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к снижению уровня экономической активности в США. «Рост заболеваемости коронавирусом и появление омикрон-штамма способны привести к снижению уровня трудоустройства, экономической активности и росту инфляции», — подчеркнул Пауэлл в опубликованном заявлении ведомства. Подобные факторы, способствующие росту инфляции, могут сохраниться в 2022 году.

При этом президент США Джо Байден уверен, что экономика страны устойчива к подобным стрессам. Он заявлял, что усилия американского правительства помогли уменьшить проблемы с перебоями в цепочках поставок на территории страны, а также справиться с последствиями рекордного роста цен на товары. Он уверен, что в скором времени в США стоит ожидать падения уровня инфляции. «Мы вступаем в сезон отпусков в очень хорошей форме», — подчеркнул он. При этом Байден призвал не спешить с оценкой того, как появление омикрон-штамма коронавируса может сказаться на состоянии логистики, уточнив, что является оптимистом в этом вопросе.

По словам Байдена, независимый экономический анализ ранее показал, что его законопроект «Build Back Better» также поможет снизить инфляционное давление на экономику, несмотря на то, что администрация бывшего президента США Джимми Картера в 1970-1980 годах потерпела неудачу в аналогичной ситуации. Законопроект Байдена на сумму 1,75 триллиона долларов является масштабным инфраструктурным планом, который включает выделение средств на промышленность, сельское хозяйство, электроэнергетику, а также транспортную и социальную сферы. 19 ноября Палата представителей США отправила его обратно в Сенат на согласование.