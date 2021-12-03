Цена квартиры в Новой Москве преодолела психологическую отметку

По итогам ноября 2021-го квадратный метр в новостройках Новой Москвы подорожал на 3 процента, до 206,8 тысячи рублей, свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», предоставленные «Ленте.ру».

За год «квадрат» строящегося жилья на присоединенных территориях прибавил в цене более 24 процентов, подсчитали аналитики. В Новомосковском округе метр в среднем стоит 216,3 тысячи рублей, в Троицком — 119,9 тысячи.

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Средняя цена новой квартиры в указанной зоне к декабрю 2021-го достигла 10,3 миллиона рублей, преодолев психологическую отметку в 10 миллионов. В Новомосковском округе обычная квартира в новостройке стоит 10,5 миллиона (плюс 4 процента за месяц, 20,5 процента за год), в Троицком — 7,9 миллиона рублей (минус 2 процента за месяц, плюс 9 процентов за год).

«Рост цен в Новой Москве и далее продолжится более интенсивными темпами, чем в старой, за счет низкой ценовой базы и роста спроса на доступное жилье комфорт-класса, — прогнозируют аналитики. — На него приходится 75 процентов совокупного спроса, в котором доля Новой Москвы составляет почти 42 процента. Средняя цена квадратного метра жилья комфорт-класса, для сравнения, в Новой Москве сегодня — 206,8 тысячи рублей, в старой — 262 тысячи».

Ранее аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что темпы роста цен на жилье в Москве замедляются, в начале 2022 года вероятно наступление стагнации и даже небольшой откат стоимости недвижимости назад — рынок сильно перегрет.