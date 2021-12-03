Лукашенко на фоне конфликта с Евросоюзом усилит сотрудничество с Китаем

Белоруссия после конфликта с ЕС намерена развивать экономическое партнерство с Пекином

Белоруссия на фоне конфликта с Европейским союзом решила усилить стратегическое партнерство страны с Китаем. Соответствующую директиву подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства Беларуси с Китаем по широкому спектру направлений в 2021-2025 годах», — говорится в сообщении. Белорусским чиновникам в рамках подписанного документа предстоит реализовать около 50 конкретных практических мер.

Материалы по теме Пограничное стояние. Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

О намерении развивать экономическое сотрудничество с Пекином Минск заявил на фоне обострения конфликта Белоруссии и ЕС из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. 2 декабря Европейский союз утвердил пятый пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц, причастных к «гибридными действиями Белоруссии по инструментализации мигрантов». В ответ премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал скорое введение Минском законодательных ограничений против Запада.

Новая директива Лукашенко ставит целью вывести отношения с Китаем на качественно новый уровень. Для достижения такого результата белорусы захотели укрепить сотрудничество в политической сфере, а также в рамках китайской глобальной инициативы «Один пояс и один путь», создающей новые транспортные коридоры для связи с Китаем по всему миру.

Ранее Китай понизил статус дипломатических отношений с членом Европейского союза Литвой из-за решения Вильнюса одобрить открытие у себя представительство Тайваня. Китай также исключил Литву из своей таможенной системы.