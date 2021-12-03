В Белоруссии пообещали скорые санкции против Запада

Белоруссия в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против западных стран. Об этом премьер-министр республики Роман Головченко заявил после совещания у президента страны, передает БЕЛТА.

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Он анонсировал скорое введение Минском ограничений против Запада и подчеркнул, что эти меры станут ответом на «нелегитимные» санкции, которые ранее Европейский союз (ЕС), Великобритания и США ввели в отношении Белоруссии.

«Список будет достаточно большой. Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные. Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы», — отметил Головченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания потребовал от властей страны по-военному и без волокиты заняться выработкой антисанкционных мер.

2 декабря Евросоюз из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе принял пятый пакет санкций против Минска. В него попали более 25 физических и юридических лиц, в том числе авиакомпания «Белавиа» и предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть». Новые ограничительные меры в отношении Белоруссии также ввели США и Британия.