США назвали принимающих решение о членстве Украины в НАТО

Белый дом о вступлении Украины в НАТО: решения о членстве принимает альянс, а не РФ

Решение о членстве в НАТО той или иной страны, в частности Украины, принимает сам альянс, а не Россия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

Таким образом она прокомментировала заявления о недопустимости вступления страны в НАТО. «Вопрос о том, кто является членом альянса, решают страны НАТО, а не Россия», — подчеркнула Псаки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Она подчеркнула, что такие действия альянса дестабилизируют военно-политическую обстановку в Европе.

