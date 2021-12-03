В Риме почтили память выдающегося российского ученого

В Русском доме в Риме открыли научную конференцию в честь Сергея Аверинцева

В четверг, 2 декабря, в Риме открылась научная конференция, организованная в честь памяти выдающегося российского ученого — Сергея Аверинцева. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие, которое будет проходить в течение двух дней в Русском доме в Риме, организовано посольством России в Ватикане, Российской академией наук (РАН), Амброзианской библиотекой и Папским комитетом по историческим наукам. В нем принимают участие многие известные историки и философы России, Италии и Ватикана, среди которых председатель Папского комитета по историческим наукам Бернар Ардура и доктор Амброзианской библиотеки Франческо Браски.

«Сегодня мы вспоминаем человека, для которого слово имело божественный, благословенный смысл. Мы вспоминаем человека, который понимал глубинную взаимосвязанность культур и религий», — заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Посол России в Ватикане Александр Авдеев предложил проводить подобную конференцию раз в два года — один год в Московском государственном университете, другой — в Риме.

Сергей Аверинцев — советский и российский философ, богослов, культуролог, специалист по античной и средневековой литературе. Является автором трудов на тему взаимоотношений религии и культуры, книг о поэзии Серебряного века. В 1990 году за фундаментальное исследование «Мифы народов мира» он вместе с группой ученых был отмечен Государственной премией СССР. В 1994 году Аверинцев стал членом Папской академии общественных наук.

Ранее в октябре в португальском технопарке «Тагуш Парк» прошла церемония открытия бюста Юрию Гагарину по случаю 60-летия первого полета человека в космос. Бронзовый бюст космонавта по инициативе российского посольства был преподнесен в дар городу Оэйрашу Международным благотворительным фондом «Диалог культур — единый мир».