Задержан сбежавший из российской колонии заключенный

В Самарской области задержан беглый зек, осужденный за хищение оружия и боеприпасов

В Самарской области задержан сбежавший из исправительной колонии № 6 осужденный Радик Гайфутдинов. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ведомства, заключенный был задержан в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий регионального управления ФСИН и полиции. Беглеца удалось найти и задержать в поселке Купино Безенчукского района. В отношении него завели уголовное дело по статье 313 («Побег из места лишения свободы») УК РФ.

О побеге осужденного на пять лет и десять месяцев по части 1 статьи 226 Уголовного кодекса России («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») сообщалось 2 декабря.

Сразу после ЧП в колонию выехало руководство УФСИН России по Самарской области. Были организованы мероприятия в соответствии с планом действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах. Региональное СУ СК России начало проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о халатности.