Из российской колонии сбежал заключенный

Из исправительной колонии № 6 в Самарской области в четверг, 2 декабря, сбежал заключенный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по российскому региону.

Как рассказали в ведомстве, речь идет об осужденном Гайфутдинове Радике Тальгатовиче, 1979 года рождения. Он осужден по части 1 статьи 226 Уголовного кодекса РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.

В колонию выехало руководство УФСИН России по Самарской области. Организованы мероприятия в соответствии с планом действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах. Налажено взаимодействие с областными и территориальными ОВД по розыску и задержанию осужденного. Оперативная обстановка в колонии контролируемая.

Ранее в Новосибирской области из колонии-поселения строгого режима №8 сбежал неоднократно судимый 33-летний россиянин Алексей Алексеев. Его объявили в розыск. В 2012 году Алексеев дважды привлекался к ответственности за кражи, он получил шесть месяцев реального срока и два года лишения свободы условно. В 2014 году он был приговорен к заключению за шесть эпизодов грабежа и разбоя.