Сильный ветер помешал самолету с россиянами приземлиться на популярном курорте

Пассажирский самолет не смог сесть в Геленджике и улетел в Анапу

Экипаж самолета, летевшего по маршруту Москва — Геленджик, из-за неблагоприятных метеоусловий принял решение о посадке на запасном аэродроме в Анапе. Об этом пишет «Кубанские новости».

Отмечается, что борт авиакомпании S7, вылетевший сегодня, 3 декабря, на популярный курорт россиян из московского аэропорта Домодедово, не смог приземлиться в пункте назначения из-за сильных порывов ветра.

Согласно данным сервиса Flightradar24, воздушное судно совершило несколько разворотов, однако непогода помешала безопасному приземлению — в итоге капитан рейса запросил посадку на запасном аэродроме в Анапе.

Как сообщили изданию в группе компаний «Аэродинамика», которая является оператором аэропортов России, в прибрежных авиагаванях Сочи и Анапы сохраняется штатная ситуация.

Ранее в декабре сообщалось, что в Челябинске пассажирский самолет Bombardier CRJ-200 при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на расстоянии около 20-25 метров. На борту находились 32 пассажира и три члена экипажа. Пострадавших нет, воздушное судно видимых повреждений не получило.