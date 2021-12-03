Machine Gun Kelly попытался впечатлить Меган Фокс и воткнул в себя нож

Machine Gun Kelly вспомнил, как в начале отношений с Меган Фокс воткнул себе в руку нож

Американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) вспомнил, как попытался впечатлить актрису Меган Фокс и воткнул в себя нож. Он стал гостем шоу Джимми Фэллона. Запись появилась на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Музыкант пояснил, что это случилось в начале его отношений с артисткой. Фокс была у него в гостях, и Бэйкер достал подаренный Трэвисом Баркером нож. На нем было выгравировано название одного из альбомов хип-хоп-артиста — Tickets to My Downfall. Machine Gun Kelly бросил оружие в потолок и попытался поймать его, но в итоге нож воткнулся ему в руку.

«На следующее утро, как только она ушла, я подумал: "Надо очень быстро наложить швы"», — добавил музыкант.

Ранее Меган Фокс рассказала об опыте употребления галлюциногенного напитка аяуаска. Артистка отправилась за ним в Коста-Рику вместе с Machine Gun Kelly. Она пояснила, что хотела попробовать напиток в надлежащей обстановке. Свой опыт Фокс назвала «собственной версией ада», куда человек отправляется навечно.