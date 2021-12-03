Собчак купила квартиру бомжевавшей много лет жертве секты

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вместе с одной из своих зрительниц купила жилье жертве секты Виссариона. Бомжевавшая много лет женщина стала хозяйкой двухкомнатной квартиры в Новосибирске. Об этом сообщила Собчак в шоу «Осторожно: Новости» на своем YouTube-канале.

Недвижимость россиянке предоставили в новостройке со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Женщина отметила, что ей никогда не приходилось готовить на такой современной плите и иметь собственную стиральную машину.

До этого россиянка 29 лет была бездомной. После попадания в секту в 1990-е женщина с 10-летним сыном продала свою квартиру в Москве, чтобы уехать в Мичуринск к единомышленникам. Вырученные семь тысяч долларов она отдала сектантам, а затем в течение 14 лет скиталась с ребенком по брошенным домам и сараям. После ей предоставили лачугу в поселке Курагино Красноярского края. Заявление в полицию россиянка подать не решалась. В документальном фильме Собчак про секту женщина призналась, что считала Виссариона святым человеком и боялась попасть в ад за жалобу.

В сентябре 2020 года главу секты «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, известного как Виссарион, арестовали на два месяца за создание религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над гражданами. В прошлом основатель секты работал слесарем, а в 1991 году объявил себя Виссарионом, а затем — реинкарнацией Иисуса Христа. Последователи Торопа проживают в нескольких поселениях в Красноярском крае.