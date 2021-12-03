Раскрыто состояние пострадавших на шахте «Листвяжная»

Власти Кузбасса: в стационарах после взрыва на шахте «Листвяжная» находятся 16 человек

В стационарах Кузбасса после взрыва на шахте «Листвяжная» находятся 16 пострадавших, сообщается на сайте администрации правительства региона.

Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, 15 — в удовлетворительном. Еще 83 человека лечатся амбулаторно, планируется выписка 13 пациентов.

Ранее спасатели установили местонахождение 14 погибших, поиск тел 15 шахтеров продолжается. Всего после аварии подняли тела 22 человек.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последней информации, пострадали 99 человек. 2 декабря на шахте восстановили поисковые работы, которые были приостановлены из-за сложной газовой обстановки.

Адвокаты всех пяти фигурантов уголовного дела об аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области обжаловали вынесенные постановления суда об их аресте на два месяца.