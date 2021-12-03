Украина смогла повлиять на мир киберспорта в Восточной Европе

Киберспортивный турнир по игре Dota 2 в Восточной Европе сменит логотип из-за украинских законов. Предыдущий символ сочли некорректным из-за возможной пропаганды им коммунистических идей, что запрещено законом на Украине. Об своем решении организаторы турнира сообщили в Twitter.

«Несмотря на уже изготовленные подарочные наборы, баннеры и другую продукцию, а также юридическое заключение, подтверждающее, что логотип не может считаться коммунистической символикой, и, тем более, не является пропагандой, было принято решение изменить логотип соревнования», — говорится в сообщении. Изменить изображение на обложке турнира организаторам порекомендовала компания Valve, разработчик игры Dota 2.

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