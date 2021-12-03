Стало известно имя нового гендиректора VK

Новым генеральным директором VK Group станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой источник, близкий к VK.

Отмечается, что Кириенко известен как специалист в области IT-технологий и цифровой трансформации. С 2016 года он занимает должность вице-президента «Ростелекома». Под его руководством была создана сеть собственных дата-центров, осуществлено внедрение продвинутых облачных решений и запущены проекты в 80 регионах России.

«Ростелеком» при Кириенко вошел в рейтинг лучших работодателей страны по версии Forbes. В соответствующем рейтинге 2020 года компания заняла 11 место.

Ранее сообщалось, что генеральный директор VK Борис Добродеев покинет свой пост. По его словам, у него много планов: вернуться в USM для работы с цифровыми активами, в том числе AliExpress Россия, а также запустить глобальный венчурный фонд. «Но в ближайшее время я сосредоточусь на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для миллионов наших пользователей», — добавил он.