Захарова опубликовала фото Лаврова с песцом и восхитила пользователей

Пользователей соцсетей восхитила фотография министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанная официальным представителем ведомства Марией Захаровой. На кадре глава МИД запечатлен за столом, над которым висит фотография с изображением песца. Запись опубликована в Facebook Захаровой.

«В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», — говорится в записи, сделанной на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Многие пользователи восхитились публикацией: «Троллят на государственном уровне», «Хочется сказать обоим: мимими», «Очень эпично».

Другие пользователи увидели подтекст в записи Захаровой: «Большой такой песец, полный...», «Песец подкрался незаметно», «Это намек "партнерам", если ЧО?»

Ранее в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме глава МИД России также в шутливой форме обратился к присутствовавшим на мероприятии журналистам. После вступительного слова министров российские и американские корреспонденты начали наперебой выкрикивать свои вопросы. «Не кричите на нас!» — со смехом заявил тогда российский министр.