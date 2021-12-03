Названы районы центра Москвы с самой дешевой арендой

За год аренда жилья в Москве подорожала в полтора раза. Такие данные следуют из исследования сервиса «Авито Недвижимость», эксперты которого назвали районы в центре столицы с самыми низкими арендными ставками. Результаты исследования приводит «РБК».

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Районом с самой дешевой арендой в центре столицы оказался Таганский — квартиру в нем можно снять в среднем за 80 тысяч рублей в месяц. На более низкой, чем в других районах, цене сказывается состав жилого фонда, в котором много панельного жилья. Тем не менее за год стоимость аренды выросла и здесь — на 33 процента.

На втором месте рейтинга оказался Красносельский район. Средняя стоимость аренды здесь составит 130 тысяч рублей в месяц — это на 40 процентов дороже, чем в третьем квартале 2020 года. Третье место рейтинга занял Басманный район, снять квартиру в котором можно в среднем за 170 тысяч рублей в месяц — стоимость за год выросла на 70 процентов.

Самым дорогим районом для аренды стали Хамовники. Аренда жилья обойдется в среднем в 330 тысяч рублей в месяц. Высокие арендные ставки обусловлены тем, что территория района включает «золотую милю» — Остоженку, Пречистенку и Пречистенскую набережную.

Ранее в ноябре специалисты из «ЦИАН.Аналитики» назвали районы Старой Москвы с наиболее подорожавшими студиями. Больше всего цены выросли в Бабушкинском районе: с ноября 2020 года один квадратный метр в студиях подорожал в среднем на 92 процента — до 311,8 тысячи рублей. В топ-3 также попали Хорошевский район и Люблино.