Российского следователя заподозрили в получении взятки

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против следователя из Томской области Сергея Арефьева, получившего взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, следователь из возглавляемого Арефьевым отдела вел уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. «Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев нашел посредника, который довел эту информацию до учредителя юридического лица» — сообщили в СК.

Также Арефьев сам встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере. Учредитель компании обратился в правоохранительные органы, дальнейшие переговоры о дате и времени передачи взятки происходили под контролем правоохранителей. Посредник Арефьева и он сам были задержаны при передаче взятки в четверг, 2 декабря. Следствие намерено просить суд заключить их под стражу.

Ранее Ялтинский городской суд приговорил бывшего временно исполняющего обязанности замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 100 тысяч долларов. По данным следствия, следователь через адвоката получил деньги, чтобы не возбуждать уголовное дело на жительницу соседнего государства, которую обвинили в мошенничестве с земельными участками в Ялте. В ходе расследования было выявлено еще два эпизода взяток.

