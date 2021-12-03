Медведчук объяснил нападки Зеленского на Ахметова

Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук объяснил в интервью программе «Пятая студия» на телеканале «Россия 24» нападки президента Украины Владимира Зеленского на бизнесмена Рината Ахметова. По его мнению, глава государства пытается отомстить Ахметову за критику, которая звучит в его адрес на принадлежащих олигарху каналах. Текст интервью опубликован на сайте ОПЗЖ.

«Прошло определенное время, и наступил новый виток падения рейтингов и Зеленского, и партии "Слуга народа". Надо это чем-то компенсировать. Сегодня это государственные перевороты, упоминания известных людей по поводу государственного переворота, фактически это процесс или политика мести этому человеку и многим другим, кто не согласен с политикой Зеленского. Потому что каналы этого человека (я прямо говорю — это каналы Ахметова) начали реально реализовывать свободу слова на своих экранах, и это ужас в сознании Зеленского и его команды», — рассказал Медведчук.

Также, по мнению политика, существует связь между предъявленными ему ранее прокуратурой обвинениями в госизмене и заявлениями президента о вероятной причастности Ахметова в подготовке государственного переворота в стране. Медведчук считает подобные эпизоды не чем иным, как местью Зеленского за то, что с него «срывают маску благодетеля», который постоянно к чему-то стремится, но не может ничего достичь.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины предложили подарить президенту Владимиру Зеленскому памперсы и синтезатор. С предложением предоставить президенту синтезатор выступил представитель фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, очевидно намекая на номер студии «Квартал 95», во время которого Зеленский изображал игру на рояле половым органом. За инициативу проголосовали восемь парламентариев.