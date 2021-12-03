Погибшему главе МЧС установят памятник в Москве

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятника погибшему главе МЧС России генералу Евгению Зиничеву. Сооружение должно появиться на западе столицы, передает РИА Новости со ссылкой на архитектора Игоря Воскресенского.

В комиссии единогласно поддержали идею, монумент планируют поставить на Кременчугской улице в районе Фили-Давыдково. Ранее на сайте МЧС сообщалось, что образ генерала увековечили на станции метро «Давыдково», он появился на витраже «Герои всегда рядом» при входе на платформу.

Депутаты горсовета Калининграда в честь Евгения Зиничева решили назвать одну из улиц города. Топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Польской, а муниципальные власти пообещали построить в этом районе школу и детский сад. Дать улице имя погибшего министра решили и в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что имя Зиничева присвоят улице Лагерной рядом со зданием управления МЧС по Чечне. Там же планируется установить мемориальную доску.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Генералу армии было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

