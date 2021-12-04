Рынок криптовалюты рухнул

В ночь на субботу произошло падение рынка криптовалюты примерно на 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает «Прайм».

Так, цена биткоина упала до 42 тысяч долларов, а общая капитализация рынка рухнула до двух триллионов долларов. По данным биржи Binance 10.03 мск биткоин опускался в цене до 47,25 тысячи доллара, а по информации портала CoinMarketCap, он подешевел до 47,6 тысячи доллара.

Курсы других криптовалют также опустились. Ethereum упал до 3,89 тысячи долларов, Litecoin до 153,2 доллара, а Monero до 195,9 доллара.

28 ноября биткоин обрушился на фоне сообщений о новом омикрон-штамме COVID-19 до 53,6 тысячи долларов, что было падением на 20 процентов с рекордного максимума в 69 тысяч долларов.