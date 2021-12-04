Покидающая пост канцлера ФРГ Меркель последний раз обратилась к народу

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в своем последнем обращении на посту главы правительства призвала немцев прививаться от COVID-19. Ее просьбу распространила в субботу, 4 декабря, пресс-служба кабмина страны, сообщает ТАСС.

В своем последнем послании Меркель напомнила, что, находясь на посту немецкого канцлера, успела записать свыше 600 видеообращений к народу.

По словам Меркель, самый первый видеоподкаст она опубликовала в июне 2006 года перед чемпионатом мира по футболу в Германии. В последующих посланиях политик затрагивала и подробно освещала вопросы безопасности, культуры, цифровизации, равноправия полов в стране.

Меркель подчеркнула, что особенное значение придавала подкасту во время пандемии коронавируса. «Во время пика этой четвертой волны находимся в очень серьезной ситуации, в некоторых районах нашей страны ее можно назвать даже драматической», — пояснила исполняющая обязанности канцлера ФРГ.

Ангела Мергель уйдет в отставку 8 декабря. Действующая глава правительства Германии сложит полномочия сразу же после избрания лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца новым канцлером.

2 декабря прошла торжественная церемония прощания армии с действующим канцлером Ангелой Меркель. На церемонию были приглашены 200 человек — все 52 федеральных министра времен ее правления и другие соратники. В течение всего дня военный оркестр репетировал любимые музыкальные композиции Меркель, которые, по традиции, она сама выбрала для мероприятия.

