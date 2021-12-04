На российском золотом руднике погиб рабочий

В Окинском районе Бурятии на золотом руднике «Владимирский» во время взрывных работ два человека потеряли сознание, один из них погиб. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Там добавили, что всего в непроветренный забой спустились четыре россиянина, двое из них самостоятельно выбрались.

На сайте регионального Следственного комитета говорится, что сотрудники ведомства отправились на место ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требования промышленной безопасности опасных объектов, которое повлекло за собой смерть человека.

Ранее, 25 ноября, произошел взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В результате ЧП погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. После аварии президент Владимир Путин потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску.