У уборщицы из нефтяной компании похитили 1,3 миллиона рублей

Телефонные мошенники украли у уборщицы из нефтяной компании 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщине позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются получить доступ к ее счетам. Злоумышленник убедил свою жертву для безопасности перевести деньги на «запасной счет». Женщина выполнила указания. После того как она поняла, что ее обманули, уборщица обратилась в полицию.

В ноябре стало известно, что у одной из жительниц Москвы телефонным мошенникам удалось похитить 16 миллионов рублей. Женщине также позвонил якобы сотрудник банка и уговорил ее оформить кредиты на крупные суммы. Москвичка поверила преступнику и взяла несколько кредитов, в том числе под залог двух своих квартир.